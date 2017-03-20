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Рейтинг поддержки деятельности президента США Дональда Трампа в должности упал до самой низкой точки за все время его президентства и составил 37%.

Об этом со ссылкой на результаты опроса американской службы опросов общественного мнения Gallup, пишет The Hill.

Только 37% респондентов поддержали деятельность Трампа в должности, 58% опрошенных оценивают ее негативно, передает Украинская правда.

Такие данные основаны на результате опроса 1500 взрослых граждан США. Относительная погрешность составляет 3%.

Падение рейтинга произошло после того, как республиканцы внесли предложение об отмене и замене программы здравоохранения, проводимой при президентстве Барака Обамы Obamacare.

Также издание отмечает как причину падения рейтинга Трампа тот факт, что на прошлой неделе федеральный судья на Гавайях заблокировал действие уже второго указа президента о временном запрете въезда в США гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран.

Ранее в этом месяце аналогичный опрос телеканала Fox News показал, что деятельность Трампа одобряли 43% опрошенных, а 51% респондентов были недовольны работой президента.
ForUm

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