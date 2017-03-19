также в разделеПолитика
Рогозин обозвал Климкина из-за твита о Крыме 113
МИД объяснил блокаду ОРДЛО: Россия не выполнила ни одного пункта «Минска» 114
Розенко призвал Нацполицию усилить охрану памятников от вандалов 43
ЕС будет «внимательно следить» за последствиями блокады ОРДЛО 105
ГПУ признала Охендовского потерпевшим от действий НАБУ 48
Садовый ожидает своего отстранения от должности в ближайшие дни 175
СМИ: США не разрешают ГПУ допросить Манафорта 68
Меркель и Трамп выступили за мирное урегулирование конфликта на Донбассе 223
МИД: Крым и Донбасс не станут для США предметом торга 66
В «ЛНР» хотят провести «референдум» о присоединении к РФ 144
В МИД РФ подтвердили, что Янукович просил Путина ввести войска 89
Антикоррупционный комитет Рады не смог собраться 60
Россия не собирается присоединять «Л/ДНР» 174
Парубий: Украине необходимо единство и боеспособная армия 84
Гройсман заверяет, что не забыл о Грибовичской свалке 58
В Европарламенте назвали дату голосования по безвизу для Украины 111
Сыроид задекларировала полмиллиона гривен, дом и 6 земучастков 107
Гройсман: В меморандуме МВФ нет ничего чрезвычайного 69

Лидер крымских татар, нардеп от БПП Мустафа Джемилев не считает, что нардеп Надежда Савченко завербована российскими спецслужбами. Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

На замечание ведущего о том, что Джемилев был единственным, кого Савченко обняла после плена в РФ, гость программы сказал следующее: «Если бы я знал, что она кому-то не позволяет обнимать, я бы тоже не подходил. Я сейчас не обнял бы». 

«Потому что такие ее высказывания, особенно по Крыму, просто шокируют несколько. Она не политик. Я не разделяю точку зрения, что она завербована. Просто, по-моему, не совсем понимает, что она делает», - добавил он. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года