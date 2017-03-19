Лидер крымских татар, нардеп от БПП Мустафа Джемилев не считает, что нардеп Надежда Савченко завербована российскими спецслужбами. Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

На замечание ведущего о том, что Джемилев был единственным, кого Савченко обняла после плена в РФ, гость программы сказал следующее: «Если бы я знал, что она кому-то не позволяет обнимать, я бы тоже не подходил. Я сейчас не обнял бы».

«Потому что такие ее высказывания, особенно по Крыму, просто шокируют несколько. Она не политик. Я не разделяю точку зрения, что она завербована. Просто, по-моему, не совсем понимает, что она делает», - добавил он.