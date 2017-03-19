также в разделеОбщество
Геращенко рассказала, как ездила с Ющенко поздравлять Лину Костенко 39
СБУ задержала коммерсанта за попытку «купить» пограничника 20
В Тернополе тоже замуровали «Сбербанк» 17
СМИ: Захарченко и Плотницкий в Крыму «интегрировали» ОРДЛО в Россию 71
В Ивано-Франковске задержали шпиона «ЛНР» 32
Порошенко поздравил Лину Костенко с днем рождения 36
На Киевщине задержали полицейских, торговавших оружием 112
Копатели янтаря перекрыли трассу на Ривненщине 59
Конфликт со стрельбой возле дома главы ВСП: полиция открыла два дела 42
Руководство прикарпатской таможни задержали на крупной взятке 171
17 марта. Картина дня 92
Украинские ученые создали лекарство от рака 284
В Минфине допускают, что Кабмин уволит Насирова 46
СНБО: РФ усиливает военную группировку в Черноморском регионе против Запада 84
Насиров считает конструктивным допрос в НАБУ 32
Бондарчук заплатил за освобождение 75 тысяч фунтов залога 57
САП: Насиров не сдал британский паспорт 37
Минюст назначил и.о. главы департамента люстрации 28

Водитель, который въехал в блокпост возле города Счастье в Луганской области, был пьян. Об этом в эфире 112 Украина сообщил представитель штаба АТО Сергей Жмурко.

«После прибытия на место оперативной группы Национальной полиции было установлено, что водитель, который является местным жителем города Счастье, находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки нарядом Национальной полиции с помощью технических средств в крови водителя было обнаружено 1,7 промилле алкоголя», - сказал Жмурко.

По его словам, сержант получил легкую травму.

«Предварительный диагноз – рваная рана большого пальца левой руки», - отметил представитель штаба.

Сообщается, что водитель был передан военному коменданту города Счастье и дежурному наряду Нацполиции.

Напомним, в Луганской области в районе города Счастье в блокпост въехал автомобиль. В результате сержант ВСУ получил травму.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года