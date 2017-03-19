Водитель, который въехал в блокпост возле города Счастье в Луганской области, был пьян. Об этом в эфире 112 Украина сообщил представитель штаба АТО Сергей Жмурко.

«После прибытия на место оперативной группы Национальной полиции было установлено, что водитель, который является местным жителем города Счастье, находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки нарядом Национальной полиции с помощью технических средств в крови водителя было обнаружено 1,7 промилле алкоголя», - сказал Жмурко.

По его словам, сержант получил легкую травму.

«Предварительный диагноз – рваная рана большого пальца левой руки», - отметил представитель штаба.

Сообщается, что водитель был передан военному коменданту города Счастье и дежурному наряду Нацполиции.



Напомним, в Луганской области в районе города Счастье в блокпост въехал автомобиль. В результате сержант ВСУ получил травму.