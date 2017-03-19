Бывшего советника по нацбезопасности США Майкла Флинна обвинили в сокрытии еще одного контакта с российской стороны, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно сообщению, Флинн не проинформировал Пентагон о том, что разговаривал со студенткой, которая имеет двойное (российско-британское) гражданство, на конференции по безопасности в Великобритании в 2014 году, когда занимал должность директора Разведывательного управления Минобороны США.

По информации собеседников газеты, речь идет о Кембриджском семинаре по разведке (Cambridge Intelligence Seminar), который проходил в феврале 2014 года и собрал бывших сотрудников разведки, передает Новое время.

Там, как сообщает газета, Флинн общался со Светланой Лоховой, которая на тот момент была студенткой и изучала историю российской разведки.

Источники издания утверждают, что Флинн не сообщил сотрудникам службы безопасности Пентагона о беседе, состоявшейся между ним и Лоховой.

Будучи директором Разведывательного управления Минобороны США Флинн должен был проинформировать представителей Пентагона о своих контактах с представителями зарубежных стран, особенно из таких «враждебных стран» как Россия, подчеркивают собеседники газеты.

Напомним, в феврале советник Трампа Майкл Флинн, признавший, что давал неполную информацию о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком, был вынужден уйти в отставку.

Из-за звонков Кисляку Флинна подозревали в нарушении принятого в США в 1798 году Закона Логана. Он запрещает гражданам США, формально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединенными Штатами.

Связи Флинна с Россией являются предметом расследования со стороны ФБР и профильных комитетов Конгресса США.