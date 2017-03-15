ПАО «Сбербанк» ввел временные ограничения на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы банка, сообщает пресс-служба учреждения.
«В связи с неправомерными действиями третьих лиц по блокировке головного офиса ПАО «Сбербанк», причинением физического ущерба банкоматам банка, что повлекло за собой нарушение графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка, сообщаем Вам об установлении с 15 марта 2017 года временных лимитов на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 тыс. грн. (экв. в других валютах) в сутки на одного клиента», –говорится в сообщении.
В банке также подчеркнули, что депозитные сертификаты выдаются в рамках законодательства без ограничений через кассу банка, а срочные вклады физических лиц выдаются без применения комиссии за снятие наличности, однако, объем выдачи средств равен установленному временному лимиту по снятию наличных средств с текущих счетов.
Также банком с 14 марта введены временные лимиты на снятие наличных средств с карточного счета. По картам, выпущенным в рамках Пакетов продуктов и услуг для физических лиц: «Универсальный» (Visa Classic Debit Unembossed/MasterCard Debit Unembossed), «Лояльный» (Visa Classic Unembossed/MasterCard Debit), «Зарплатный +» (MasterCard Standard/ VISA Classic или MasterCard Gold Debit/ VISA Gold) и «Специальный» (Visa Gold/MasterCard Debit Gold PayPass), а также по корпоративным картам в размере 20 тыс. грн. в сутки - лимит по гривневым счетам и 800 долларов США или евро в сутки – лимит по валютным счетам.
По картам, выпущенным в рамках пакетов продуктов и услуг для физических лиц: «Статус» (Visa Platinum/MasterCard Platinum PayPass), «Мега Зарплатный» (VISA Platinum/MasterCard Platinum) и «Престиж» (Visa Infinite/MasterCard World Elite PayPass) в размере 50 тыс. грн. в сутки - лимит по гривневым счетам и 2000 долл. США или евро в сутки - лимит по валютным счетам.
Отмечается, что указанные лимиты установлены на снятие средств как в Украине, так и за ее пределами. Лимиты на безналичные расчеты остаются без изменений.
Кроме того, сообщатся, что с 15 марта банк установил тарификации по переводам в долларах США, евро, российских рублях и/или других иностранных валютах с текущих счетов клиентов-физических лиц, открытых в ПАО «Сбербанк», на счета, открытые в банках Украины, на уровне 5 % (минимум 50 дол. США/ 50 евро/ 3000 российских рублей).
Напомним, 13 марта активисты полностью замуровали центральный вход в здание «Сбербанка», а также нанесли надписи на ролеты, защищающие окна и другой вход в здание. Въезд для инкассаторских машин заблокирован мешками.
Протестующие заявили, что не позволят «Сбербанку» полноценно работать, пока его не закроют.
По состоянию на 15 марта блокирование продолжается.
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