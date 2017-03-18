также в разделеМир
ЕС обвиняет Facebook, Google и Twitter в нарушении прав потребителей 46
Конгрессмен: Флинн получал деньги от российских компаний 41
Пираты отпустили захваченный у Сомали танкер без выкупа 27
Грозившего убить Обаму приговорили к шести месяцам тюрьмы 25
В Сенате США не нашли доказательств, что Обама прослушивал Трампа 27
Бомбардировка мечети в Алеппо: более 40 погибших 100
Закон о запуске Brexit вступил в силу 27
Во французском офисе МВФ прогремел взрыв 41
Рютте: Нидерланды сказали «стоп» популизму 55
На выборах в Нидерландах побеждает партия Рютте 69
Пираты потребовали выкуп за захваченный у Сомали танкер 70
В Нидерландах проходят выборы в парламент 80
В Грузии задержан сын Деканоидзе 100
У берегов Сомали впервые за пять лет захвачено судно 116
Песков считает фильм CNN о Путине истеричным 268
CNN снял фильм о Путине, назвав его «самым могущественным человеком в мире» 173
Нью-Йорк в ожидании снежной бури: закрыты школы и аэропорты 83
СМИ: Пилот «утопил» Ту-154 в Черном море 196

В семи высотных зданиях бренда Трампа во Флориде купили недвижимость по меньшей мере 63 человека с российскими паспортами на общую стоимость минимум $98,4 миллиона. Об этом говорится в расследовании Reuters, сообщает LIGA.net.

Среди покупателей топ-менеджер Федерального агентства Спецстрой - компании, возводившей здания для российских военных и спецслужб. Также квартирами владеют президент санкт-петербургского инвестбанка, совладелец группы, специализирующейся на девелопменте, инвестициях и оптовой торговле электроникой, региональные политики и бизнесмены.

Представителей ближайшего окружения президента России Владимира Путина среди владельцев квартир нет.

Информация о сделках получена из открытых источников, базы данных Orbis компании Bureau Van Dijk, интервью с владельцами квартир и риэлторами.

«Отрицая собственные инвестиции в России, Трамп почти ничего не говорил о российских финансовых вложениях в свой бизнес. Это должно волновать всех американцев, а его отказ от публикации налоговой отчетности должен быть воспринят скептически - в том числе, по этой причине», - сказал член комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года