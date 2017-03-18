В семи высотных зданиях бренда Трампа во Флориде купили недвижимость по меньшей мере 63 человека с российскими паспортами на общую стоимость минимум $98,4 миллиона. Об этом говорится в расследовании Reuters, сообщает LIGA.net.

Среди покупателей топ-менеджер Федерального агентства Спецстрой - компании, возводившей здания для российских военных и спецслужб. Также квартирами владеют президент санкт-петербургского инвестбанка, совладелец группы, специализирующейся на девелопменте, инвестициях и оптовой торговле электроникой, региональные политики и бизнесмены.

Представителей ближайшего окружения президента России Владимира Путина среди владельцев квартир нет.

Информация о сделках получена из открытых источников, базы данных Orbis компании Bureau Van Dijk, интервью с владельцами квартир и риэлторами.

«Отрицая собственные инвестиции в России, Трамп почти ничего не говорил о российских финансовых вложениях в свой бизнес. Это должно волновать всех американцев, а его отказ от публикации налоговой отчетности должен быть воспринят скептически - в том числе, по этой причине», - сказал член комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф.