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Генеральная прокуратура Украины признала председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского потерпевшим в уголовном производстве о действиях детективов Национального антикоррупционного бюро Украины в его отношении. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по признакам вмешательства в деятельность государственного деятеля, служебной халатности детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности Специализированной антикоррупционной прокуратурой и разглашение данных досудебного расследования в отношении Охендовского», - написала она.

По словам Сарган, указанное уголовное производство начато во исполнение постановления Печерского районного суда Киева от 4 января 2017 года, которым Генеральную прокуратуру обязали внести в Единый реестр досудебных расследований заявление адвоката Олега Бабича в интересах Охендовского.

«В дальнейшем 17 февраля Охендовским подано заявление о привлечении его в качестве потерпевшего, по результатам рассмотрения которого 20 февраля следователем вынесено постановление об отказе в признании потерпевшим. Однако, 2 марта следственным судьей Печерского районного суда Киева указанное постановление отменено. Суд обязал следователя безотлагательно вручить Охендовскому уведомление о процессуальных правах и обязанностях потерпевшего», - пояснила она.

Сарган подчеркнула, что в связи с этим, 16 марта Охендовский был вызван в Генеральную прокуратуру для вручения уведомления о процессуальных правах и обязанностях потерпевшего и допроса в качестве потерпевшего. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщал ForUm, 13 декабря 2016 года руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение Охендовскому. В тот же день оно было вручено главе ЦИК.

По версии следствия в течение 2012 года Охендовский в рамках выполнения своих должностных обязанностей совершил 6 зарубежных визитов, которые были профинансированы средствами Партии регионов.

21 декабря 2016 года суд назначил Охендовскому личное обязательство в виде меры пресечения до 13 февраля 2017 года. Прокуратура обжаловала это решение.

9 февраля Апелляционный суд Киева отказался отстранять Охендовского от должности председателя Центральной избирательной комиссии.

Сам глава ЦИК считает, что дело в отношении него сфальсифицировано НАБУ.
ForUm

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