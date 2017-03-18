За минувшие сутки в зоне проведения АТО четверо военнослужащих погибли и еще трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, количество обстрелов увеличилось. 112 раз российско-террористические войска обстреляли позиции ВСУ, в том числе с использованием тяжелого вооружения. Погибли четверо военнослужащих и еще трое получили ранения», - говорится в сообщении.

В частности, на мариупольском направлении по позициям украинских войск возле Лебединского, Широкино, Гнутово и Водяного враг вел огонь из минометов калибра 120 мм и артиллерийских установок калибра 122 мм. Опорные пункты неподалеку Талаковки и Чермалыка попали под огонь минометов калибра 120 мм. По укреплениях рядом с Марьинкой и Красногоровкой НВФ вели огонь из гранатометов и минометов калибра 82 и 120 мм, впоследствии привлекли мощные артиллерийские системы калибра 122 и 152 мм.

На донецком направлении враг совершил 10 обстрелов позиций вблизи Авдеевки из тяжелого вооружения, танков и минометов калибра 120 мм. Под обстрел попал микрорайон Старой Авдеевки. Укрепление рядом с Опытным и Новгородским враг накрыл огнем из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Луганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов, БМП и СПГ. Возле Верхнеторецкого и Невельского по позициям сил АТО вели огонь минометы.

На Луганщине НВФ били из минометов, СПГ в районе Новозвановки, Славного и Катериновки.