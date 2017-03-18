Львовские правоохранители задержали руководство Ивано-Франковской таможни на крупной взятке. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Преступная группа в составе и.о. начальника областной таможни, двух его заместителей, а также начальника таможенного поста пыталась дать взятку оперативникам управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции и прокурору военной прокуратуры. Правоохранители задокументировали многочисленные факты взяточничества, когда таможенники находились на должностях Львовской таможни», - отметил министр.

По его словам, после того, как 19 января сотрудники управления защиты экономики Львовской области и военной прокуратуры задержали одного из руководителей Львовской таможни, его подельники были переведены на равнозначные должности в таможню Прикарпатья, где они и продолжили свое преступное «дело». Схема заключалась в отлаженной системе сбора средств снизу вверх, от низшего звена к руководству.

«Когда разоблаченные должностные лица поняли, что им не удастся избежать ответственности, решили договориться с правоохранителями. Цена вопроса, по их мнению, - более миллиона гривен», - подчеркнул Аваков.

«Ночью 17 марта во время «деловой встречи» таможенников-коммерсантов задержали оперативники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции совместно со следователями военной прокуратуры Западного региона», - добавил министр.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко привел подробности этого преступления и назвал фамилии.

«17 марта следователи военной прокуратуры Западного региона Украины совместно с сотрудниками УЗЭ НПУ задокументировали факт предоставления военному прокурору Львовского гарнизона майору юстиции Савинцу В.В. неправомерной выгоды в размере 40 тыс. долларов США заместителем начальника Львовской таможни ГФС Украины Шокало В.С. (в настоящее время командирован и временно исполняет обязанности заместителя начальника Ивано-Франковской таможни) за непривлечение последнего к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства в отношении выявленных фактов ежемесячных сборов взяток от подчиненных работников за содействие в продвижении по службе и перемещение контрабанды через государственную границу Украины физическими и юридическими лицами», - написал Луценко в Facebook.