Львовский городской голова, лидер партии «Самопомич» Андрей Садовый полагает, что областная прокуратура до 21 марта предъявит ему подозрение, после чего его быстро отстранят от должности в судебном порядке. Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

По его словам, задача подготовить ему подозрение поступила в прокуратуру области от высших эшелонов власти.

«Областная прокуратура работает в усиленном режиме. Делает все возможное и невозможное, поскольку им очень трудно что-либо пришить, особенно когда это шьется белыми нитками. Поставлена задача из высоких кабинетов, поэтому они в ближайшие дни будут выдвигать подозрения. И следующим шагом будет обращение в суд о моем отстранении от должности», – заявил он, признав, что решение суда будет прогнозируемым, поскольку судебная система Украины работает «четко по вертикали».

Садовый рассказал, что предварительно, объявить ему о подозрении должны были после 21 марта, однако что-то изменилось, и теперь сделать это планируется до 21 числа.

По его словам, инициаторы данных процессов «отрабатывают какой-то медийно-сценарный план».

Он также отметил, что намерен нанимать адвокатов и защищать свои права в суде. «По моим данным, это (отстранение. – Ред.) произойдет в ближайшие дни. Исполнять обязанности головы будет секретарь Львовского городского совета — Анатолий Забарило, представитель партии «Гражданская позиция», – заявил он.

Напомним, в ходе экстренного заседания СНБО 15 марта Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ответственность за убытки, нанесенные Украине блокадой оккупированных территорий Донбасса, должны понести парламентские партии «Самопомич» и «Батькивщина».

Он также раскритиковал действия партии «Самопомич», а также ее лидера – городского голову Львова Андрея Садового.

В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что две недели назад в Харькове была завершена экспертиза, которая установила, что никакого поджога на свалке «Збиранка» в Грибовичах не было. Пожар на свалке был вызван самовозгоранием из-за несоблюдения технологий, поэтому стоит вопрос о халатности служебных должностных лиц Львовского городского совета. По его словам, если будет вручено подозрение относительно небрежности со смертельным исходом, оно может привести и к отстранению виновника от занимаемой должности, и к уголовной ответственности.