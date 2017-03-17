Государственная компания «Укрэнерго», оператор Объединенной энергосистемы страны, улучшила прогноз по обеспечению теплоэлектростанций дефицитным углем антрацитовой группы, заявив, что ТЭС обеспечены этим видом топлива на время работы от 28 до 60 дней. Об этом в своем видеообращении сказал и. о. главы компании Всеволод Ковальчук.

«Остатки топлива на электростанциях, которые работают на антраците, составляют от 28 до 60 дней. Это тот период, который страна может пройти без серьезных проблем в нашей электроэнергетической системе, что значительно больше тех прогнозов, которые были раньше», - сказал он, добавив, что ранее прогнозировалось возможное истощение или нехватка топлива уже к концу марта, сообщает УНИАН.

Также Ковальчук заявил, что генерирующие компании - операторы ТЭС должны немедленно перейти к процессу заключения контрактов на импорт антрацита в Украину.

«Дополнительный финансовый ресурс, который имеет тепловая генерация за время работы в последний месяц, позволяет начать этот процесс (заключения контрактов на импорт угля в Украину. – Ред.) и он должен начаться немедленно… Страна должна к маю месяцу быть обеспечена топливом», - сказал глава «Укрэнерго».

Как известно, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.