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В с.Чонгар Херсонской области завершилось строительство 150-метровой вышки для теле- и радиовещания на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом в Facebook сообщил член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский.

«Башня на Чонгаре построена. В ближайшее время начнется вещание на Крым», - отметил он.

По его словам, сейчас происходит монтаж оборудования.

«С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поступать в Крым. Речь идет о Первом канале Украинского радио, Meydan, Радио Крым.Реалии, Херсон FM», - рассказал он.

Констинский подчеркнул, что следующий этап - организация цифрового телевидения.

 
ForUm

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