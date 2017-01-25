В с.Чонгар Херсонской области завершилось строительство 150-метровой вышки для теле- и радиовещания на территорию временно оккупированного Крыма. Об этом в Facebook сообщил член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский.
«Башня на Чонгаре построена. В ближайшее время начнется вещание на Крым», - отметил он.
По его словам, сейчас происходит монтаж оборудования.
«С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поступать в Крым. Речь идет о Первом канале Украинского радио, Meydan, Радио Крым.Реалии, Херсон FM», - рассказал он.
Констинский подчеркнул, что следующий этап - организация цифрового телевидения.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время