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Трансляцию круглосуточного вещания на оккупированный Крым и соседние с ним населенные пункты Херсонской в ​​тестовом режиме начала 150-метровая вышка, построенная возле села Чонгар Генического района области.

На ней уже установили весь комплекс антенно-фидерного оборудования и мощные 5-киловаттные передатчики. Сейчас в эфире только первый канал «Украинского радио» (100,7 FM), однако лицензии на вещание на украинском и крымскотатарском языках через вышку получили также радио «Мейдан» (101,4 FМ), «Крым Реалии» (105,9 FM) и «Херсон FM» (107,8 FM), сообщает «Голос Украины».

«Стоимость проекта составила четыре миллиона гривен. И он является первым значимым шагом для налаживания украинского вещания по всей территории аннексированного полуострова», - отметил председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев.

Отмечается, что в зону уверенного приема упомянутых украинских станций отныне попадают Генический и Новотроицкий район Херсонской облстт, города Джанкой, Джанкойский и Красноперекопский районы АРК. Но поймать передачи УР-1 уже сейчас можно и в Симферополе. Хотя патриотически настроенные жители Крыма говорят, что именно в Симферополе их уже пытаются глушить. Зато в сельских районах полуострова сигнал достаточно четкий.

Напомним, 25 февраля в селе Чонгар Херсонской области завершилось строительство 150-метровой вышки для теле- и радиовещания на территорию временно оккупированного Крыма. 
ForUm

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