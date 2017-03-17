Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн получил до президентских выборов в США от российских компаний более 67 тыс. долларов. Об этом, как утверждает конгрессмен-демократ Элайджа Камминґс, свидетельствуют обнародованные им 16 марта документы, сообщает Радио Свобода.

Новые документы содержат, в частности, данные, что Флинн получил 11 250 долларов за два выступления в Вашингтоне – одно в августе 2016 от российской авиакомпании «Волга - Днепр», другое – в сентябре того же года от американской дочки российской компании по кибербезопасности «Лаборатория Касперского».

Член Палаты представителей от штата Мэриленд Элайджа Камминґс попросил администрацию президента Трампа всесторонне зарегистрировать контакты Флинна с иностранными правительствами и интересами.

Ранее американские СМИ сообщили, что Флинн принял 33 750 долларов от финансируемого правительством России телеканала RT. Это произошло в Москве в декабре 2015 года, за несколько месяцев до того, как Флинн официально стал советником в избирательной кампании будущего президента Трампа.

Напомним, в феврале советник Трампа Майкл Флинн, признавший, что давал неполную информацию о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком, был вынужден уйти в отставку.

Из-за звонков Кисляку Флинна подозревали в нарушении принятого в США в 1798 году Закона Логана. Он запрещает гражданам США, формально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединенными Штатами.

Связи Флинна с Россией является предметом расследования со стороны ФБР и профильных комитетов Конгресса США.