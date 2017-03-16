также в разделеПолитика
Из 800 томов дела «Украина против РФ» 300 – засекречены 4
Садовый ответил на угрозу Порошенко выставить счет за блокаду 117
Кириленко: Закон Колесниченко-Кивалова нужно поскорее отменить 27
Секретарь антикоррупционного комитета: Сегодняшнее заседание – фейковое 27
Сыроид заявила, что уже дала пояснения регламентному комитету 23
Рада не стала назначать аудитора НАБУ 14
Франция призвала украинскую власть снять блокаду ОРДЛО 43
США обещают не снимать санкции с РФ до возвращения Крыма Украине 37
Украинские националисты договорились об объединении 172
«Путч» в Раде: Комитет рекомендовал Брауна на пост аудитора НАБУ 80
ЕП призвал РФ освободить украинских заложников и прекратить выдачу паспортов в Крыму 116
Кремль обещает защищать российские банки в Украине 113
Гройсман о Парасюке: Некоторые неприкосновенные не стоят ни чести, ни совести 80
Кравчук рассказал, как Хрущев заставил Украину забрать Крым 295
Луценко прокомментировал скандал с полицейскими в Раде 121
Рада приняла закон для заочного осуждения Януковича 80
Мельничук заявил о выходе из коалиции 111
В Кремле не могут объяснить, где Чуркин взял письмо Януковича с просьбой ввести войска 960

В Генеральной прокуратуре на сегодняшний день нет дел в отношении народных депутатов-участников «торговой блокады» на Донбассе.

Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

«Ныне в полиции достаточно много дел в отношении участников блокады, в основном, они сводятся к незаконному перекрытию путей. Это уголовные дела невысокой тяжести, соответственно, являются компетенцией МВД. В случае, если виновными будут признаны народные депутаты, эти дела МВД будет передавать в ГПУ. Сейчас таких сигналов я не получил», - сказал он.

По словам Луценко, в МВД открыты два дела в отношении народного депутата Владимира Парасюка и в случае, если будет доказана его вина, дела могут быть переданы в ГПУ с дальнейшим ходатайством в парламент.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко допустил, что события в Славянске приведут к предъявлению подозрения нардепу Владимиру Парасюку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года