В Генеральной прокуратуре на сегодняшний день нет дел в отношении народных депутатов-участников «торговой блокады» на Донбассе.

Об этом журналистам заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Укринформ.

«Ныне в полиции достаточно много дел в отношении участников блокады, в основном, они сводятся к незаконному перекрытию путей. Это уголовные дела невысокой тяжести, соответственно, являются компетенцией МВД. В случае, если виновными будут признаны народные депутаты, эти дела МВД будет передавать в ГПУ. Сейчас таких сигналов я не получил», - сказал он.

По словам Луценко, в МВД открыты два дела в отношении народного депутата Владимира Парасюка и в случае, если будет доказана его вина, дела могут быть переданы в ГПУ с дальнейшим ходатайством в парламент.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко допустил, что события в Славянске приведут к предъявлению подозрения нардепу Владимиру Парасюку.