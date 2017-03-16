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Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности военнослужащих за употребление алкоголя и наркотиков, а также нарушение воинской дисциплины или общественного порядка, сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

За соответствующий законопроект №5112 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц» проголосовали 229 народных депутатов.

Законом усилена ответственность военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, совершение ими военных административных правонарушений, в случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) ими своих служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка.

Законом усовершенствован порядок привлечения указанных лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений.

Соответствующие изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Дисциплинарный устав Вооруженных сил Украины, Строевой устав Вооруженных сил Украины, Устав гарнизонной и караульной служб, Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины и Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
ForUm

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