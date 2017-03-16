также в разделеПолитика
«Путч» в Раде: Комитет рекомендовал Брауна на пост аудитора НАБУ 38
ЕП призвал РФ освободить украинских заложников и прекратить выдачу паспортов в Крыму 44
Кремль обещает защищать российские банки в Украине 75
Гройсман о Парасюке: Некоторые неприкосновенные не стоят ни чести, ни совести 51
Кравчук рассказал, как Хрущев заставил Украину забрать Крым 177
Луценко прокомментировал скандал с полицейскими в Раде 93
Рада приняла закон для заочного осуждения Януковича 70
Мельничук заявил о выходе из коалиции 97
В Кремле не могут объяснить, где Чуркин взял письмо Януковича с просьбой ввести войска 855
Гонтарева сообщила, когда подаст в отставку 151
В ЕС удивились решению СНБО о блокаде Донбасса 87
Парубий поручил расследовать вчерашние инциденты в Раде 75
ЕС запросил у Украины информацию о запрете грузоперевозок с ОРДЛО 202
Трампу предлагают дать Украине оружие и ввести новые санкции против РФ 142
Порошенко назвал условия снятия транспортной блокады ОРДЛО 258
Порошенко не знает, какой будет судьба Насирова 41
Порошенко: Блокада уничтожила Украину на Донбассе 238
Коалиция: Сыроид должна уйти в отставку 202

Сегодня, 16 марта, лидеры ВО «Свобода», «Правого сектора» и «Национального корпуса» – Олег Тягнибок, Андрей Тарасенко и Андрей Белецкий подписали «Национальный манифест», сообщает пресс-служба «Свободы». 

Отмечается, что также документ поддержала ОУН во главе с Богданом Черваком, Конгресс украинских националистов под руководством Степана Брацюня и организация «С14» (лидер - Сергей Мазур).

«Манифест составлен на основе программных принципов организаций-подписантов. Документ декларирует единство усилий националистических политических сил в реализации поставленных задач», – говорится в сообщении.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года