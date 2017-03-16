Сегодня, 16 марта, лидеры ВО «Свобода», «Правого сектора» и «Национального корпуса» – Олег Тягнибок, Андрей Тарасенко и Андрей Белецкий подписали «Национальный манифест», сообщает пресс-служба «Свободы».

Отмечается, что также документ поддержала ОУН во главе с Богданом Черваком, Конгресс украинских националистов под руководством Степана Брацюня и организация «С14» (лидер - Сергей Мазур).

«Манифест составлен на основе программных принципов организаций-подписантов. Документ декларирует единство усилий националистических политических сил в реализации поставленных задач», – говорится в сообщении.



