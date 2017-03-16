Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусматривающих введение наказания за экономические и военные преступления в ходе заочного осуждения, передает корреспондент ForUm’а.

За соответствующий проект закона №5610 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства» проголосовали 252 депутата.

Законом внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекса, которым предусмотрено, что срок ознакомления с материалами досудебного расследования сторонами уголовного производства в порядке, предусмотренном статьей 290 Кодекса, не засчитывается в общий срок досудебного расследования.

Также увеличен до 18 месяцев максимально допустимый срок содержания под стражей для случаев, когда речь идет об особо сложных уголовных производствах по особо тяжких преступлениям.

Кроме того, допускается возможность продления до 18 месяцев срока досудебного расследования в производстве об особо тяжких преступлениях в специальном предварительном расследовании, а в исключительных случаях, которые четко определены частью четвертой статьи 294 УПК Украины.

Документом также предусмотрена возможность осуществления вызова лица, находящегося за пределами Украины, путем направления повестки по последнему известному месту его жительства или пребывания и обязательной публикации в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения и на официальном сайте органа, осуществляющего досудебное расследование (в таких случаях лицо считается надлежащим образом ознакомленным с содержанием повестки о вызове с момента его опубликования в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения).

Определено, что решение о разрешении на задержание с целью привода теряет законную силу с момента добровольной явки подозреваемого к следственному судье, а обвиняемого в суд, о чем суд уведомляет прокурора.

После голосования генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил журналистам в кулуарах парламента, что принятие данных изменения позволит заочно судить экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Генеральная прокуратура Украины и до сегодняшнего дня имела возможность по решению суда начинать заочное досудебное следствие относительно лиц, которые подпадают под два критерия. Первый – скрывается заграницей от следствия больше шести месяцев. Второй критерий – их действия имеют признаки преступления согласно перечня особо тяжких преступлений. То есть басни о том, что под этот закон может попасть простой украинец, которого заподозрят, скажем, в мошенничестве, воровстве, неуплате налогов – это басни», - заявил Луценко.

Он подчеркнул, что по этому закону могут быть осуждены только те, «кто украл миллиарды, кто убил людей, предал государство и совершил другие особо тяжкие преступления и не меньше шести месяцев скрывается за границей».

«То есть этот закон направлен на преступную элиту, которая сбежала из Украины», - отметил генпрокурор.

Также он объяснил, почему нельзя было это урегулировать через поиск Интерпола.

«Потому что Интерпол не разыскивает тех, кто сбежал на территорию Крыма или в зону АТО. С юридической точки зрения – это территория Украины и Интерпол не может оглашать в розыск людей, которые находятся на временно оккупированных украинских территориях. Поэтому этот закон был нужен», - добавил он.

«С моим назначением выступил в силу закон, действие которого заканчивается 15 апреля. Если бы сегодня депутаты не проголосовали, то 800 дел заочного осуждения, которые находятся на стадии досудебного следствия ГПУ, были бы закрыты. И 190 дел, включительно с «делом Януковича», «делом министра обороны РФ Шойгу» и еще 18 генералов вооруженных сил РФ, включительно с десятками предателей прокуроров, судей, депутатов Севастополя и Крыма, включительно с Табачником и др. членами ОПГ Януковича были бы закрыты в судах», - добавил Луценко.

По его мнению, сегодня депутаты сделали очень важную вещь.

«Они позволили продолжать эту работу. Мы передадим все эти дела не позднее ноября месяца. А значит, «дело Януковчива», которое в этот вторник, 14 марта, пошло в суд, будет рассматриваться в судебном заочном осуждении. И никакой лазейки для защиты, в том числе для их использования в украинских и европейских судах, этот закон не оставил. Это очень большая работа», - подчеркнул он.

Все другие дела, которые будут в ближайшее время направлены в суд, по его словам, также будут рассматриваться.

Действие этого закона закончится, по словам Луценко, с созданием Государственного бюро расследований и публикацией на их сайте заявления руководителя этого органа о старте их работы.

«Думаю, что это должно быть еще в этом году. Кроме того, вы знаете о том, что ГПУ будет лишена функций следствия в ноябре этого года. Вместе с возможностями этого закона. Поэтому для меня принцип – передать дела по высокопоставленным чиновникам, которые предали государство, разворовали его в самых больших размерах, убивали мирных людей на Майдане, до ноября месяца это будет сделано. Я отвечаю за свои слова», - резюмировал он.

Напомним, 23 февраля данный законопроект был принят в первом чтении.

Как известно, 14 марта генпрокуратура передала в суд дело о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича.

Он подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведении агрессивной войны.