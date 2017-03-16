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Москва не дарила Украине Крым в 1954 году, а настойчиво попросила забрать, чтобы исправить катастрофическую ситуацию. Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал первый президент Леонид Кравчук.

 Он рассказал, что в 1953 году, впервые побывав в Крыму, он был в ужасе от бедности живущего там населения.

«Примерно в то же время в Крым пригласили к себе Хрущева. Тот взял с собой мужа своей дочери Аджубея, который был редактором газеты «Известия». Потом Аджубей подробно описал эту поездку. Как только они сошли с поезда, то на них тут же напали местные люди. Хрущев развернулся и сел обратно на поезд, но поехал уже не в Москву, а на Киев», — рассказал первый президент Украины. 

По словам Кравчука, в Киеве Хрущев направился к тогдашнему первому секретарю ЦК КП Украины Александру Кириченко.

«Зашел и сказал: «Вы должны взять Крым себе». Это к идее, что нам Крым «подарили». Тот ответил: «Как? Мы не можем, это же бешеные деньги». Хрущев обещал помощь, но Кириченко все равно отказывался. Тогда Хрущев взял его за барки, посадил в поезд и они поехали в Москву на политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство», — объяснил Кравчук.

Напомним, Россия аннексировала АР Крым в марте 2014 года.
ForUm

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