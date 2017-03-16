Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддерживает действия украинских правоохранителей в инциденте в Донецкой области с участием народного депутата Владимира Парасюка и поблагодарил их за выдержку и защиту государства. Об этом он заявил, открывая заседание правительства в четверг, сообщает пресс-служба правительства.

«Стоят украинские воины, воюющие в АТО, которые каждый день под обстрелами, которые понимают, что такое война, несколько лет в тяжелых условиях защищают нашу независимость, которые прошли все: люстрации, все испытания, ходят на боевые операции. Подъезжает лицо, которое наделено Конституцией абсолютной неприкосновенностью, и начинает унижать этого человека, оскорблять, угрожать. Я смотрел эти пленки: здесь же оскорбляет, унижает, нарушает закон и кричит: «Я - народный депутат, я - народный депутат, меня не трогайте», - отметил Гройсман.

«Хочу поддержать действия украинских правоохранителей. Хочу поблагодарить вас, воины, за то, что вы защищаете нашу страну и защищаете границы: и полицейских, и Нацгвардию, и Вооруженные силы Украины. Хочу сказать, что некоторые неприкосновенные во многих случаях не стоят ни чести, ни совести, ни тех принципов, которые для вас являются настоящим», - сказал премьер.

Он подчеркнул важность действий правоохранителей, которые не допустили провокации и проявили выдержку.

«Все должны быть равны перед законом, все абсолютно: и правоохранители, и народные депутаты, и премьер-министр, и министры. Для того чтобы быть свободными, нужно быть рабами закона. Убежден в том, что каждый народный депутат должен это делать как пример для всех, а не прятаться за мандатами», - подытожил Гройсман.

Напомним, вечером 14 марта через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка.