Служба безопасности Украины заявляет, что документы о наличии у отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова гражданств других государств отсутствуют. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

«По состоянию на 11.03.2017 документальные материалы, которые подтверждают наличие у Насирова Р.М. гражданства (подданства) иностранных государств отсутствуют. В случае их поступления будут приниматься соответствующие меры реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства», - сказано в нем.

СБУ заявляет, что провело проверку Насирова в августе 2015 года в связи с предоставлением ему доступа к государственной тайне.

В ходе проверки глава ГФС не сообщал о наличии у него гражданств других стран.

СБУ подчеркивает, что наличие гражданств других государств согласно действующему законодательству не является основанием для отказа гражданину в доступе к гостайне или для отмены такого доступа.

Напомним, 6 марта на суде представитель САП Роман Симкив заявил о наличии у Насирова гражданств Великобритании и Венгрии. Насиров опроверг эту информацию.