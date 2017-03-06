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Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, опроверг в суде наличие у него иностранного гражданства, о чем ранее заявил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он сказал во время заседания Соломенского районного суда Киева по избранию ему меры пресечения, сообщает УНИАН.

Напомним, сегодня на суде представитель САП Роман Симкив заявил о наличии у Насирова гражданств Великобритании и Венгрии.

«Только что перед судебным заседанием была получена информация, что у господина Насирова есть еще два гражданства. Одно – Великобритании, которое было получено в 2013 году, другое – гражданина Венгрии», - сказал Симкив, назвав при этом номер британского паспорта.

На странице НАБУ в Facebook сообщается, что Насиров является владельцем британского паспорта с мая 2012 года.
ForUm

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