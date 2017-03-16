Решение об установлении блокады Донбасса противоречит предыдущей политике украинского правительства, которую разделяли в ЕС, но для формулирования окончательной позиции Евросоюз ожидает объяснений от Украины.

Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, сообщает Европейская правда.

«До сих пор украинская власть по отношению к территории Донбасса использовала инклюзивный подход при одновременной борьбе с контрабандой. Инклюзивный подход обеспечивал решение гуманитарных проблем населения Донбасса, а также положительно влиял на экономическую ситуацию там. Такой подход был полностью поддержан нами, и поэтому вчерашнее решение СНБО нас удивило. Однако для формулирования окончательной позиции мы должны получить объяснения от украинских властей по многим вопросам», - заявил он.

При этом Мингарелли добавил, что нынешняя ситуации на оккупированном Донбассе отличается от той, что была несколько недель назад.

«Мы осознаем, что в течение последних дней произошли события, в результате которых нынешняя ситуация выглядит иначе, чем было несколько недель назад. В частности, речь идет о захвате так называемыми сепаратистами украинских предприятий. Мы понимаем, что это изменило ситуацию, которая требует реакции украинского правительства», - добавил он.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе в связи с захватом украинских предприятий и обострением ситуации в зоне АТО. В тот же день решение вступило в силу.