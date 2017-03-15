Фан-зона «Евровидения-2017» на Софийской площади откроется 30 апреля. Об этом на своей странице в Facebook сообщили организаторы площадки – проект Folk Ukraine.

«Фан-зона на Софии стартует 30 апреля. Софийская площадь уже стала традиционной локацией для проведения наших мероприятий - мы вместе с вами будем болеть за Украину и поддерживать представителей стран-участниц песенного конкурса «Евровидение -2017», - говорится в сообщении.

Фан-зона будет вмещать сцену с большим экраном, по обе стороны от которой установят флаги всех стран-участниц песенного конкурса.

Напомним, 62-й международный песенный конкурс «Евровидение-2017» весной примет столица Украины. В конкурсе будут участвовать 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю «Евровидения» оно повторялась лишь дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.