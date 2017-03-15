также в разделеСтолица
Заплатить за проезд в киевском метро можно с помощью смартфона 9
В Киеве квартирные воры обокрали переселенку на 600 тысяч 26
По факту вчерашних беспорядков в центре Киева завели дело 73
Стоимость ремонта столичных дорог завысили на 11 миллионов 26
Полиция не заводила дело по факту замуровывания офиса «Сбербанка» 60
В Киеве ночью подстрелили мужчину 184
Прокуратура: «Сбербанк» пытался стянуть с «Укрзализныци» 1,5 миллиарда 177
Активисты в центре Киева продолжают блокировать «Сбербанк» 1296
В Киеве на Соломенке произошла перестрелка, двое госпитализированы 71
СБУ и ГПУ начали проверку «Киевпасстранса» 39
В Киеве активисты замуровали отделение «Сбербанка России» 213
В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд 153
У киевлянина со стрельбой отобрали сумку с 4 миллионами 74
«ПриватБанк» выиграл конкурс на размещение банкоматов в киевском метро 181
На Троещине мужчина, угрожая гранатой, ограбил два пункта выдачи быстрых кредитов 32
Киевского патрульного будут судить за вымогательство 36
В центре Киева задержали военного с боеприпасами 70
Проезд в киевском метро «оплатили» стихом Шевченко 147 пассажиров 880

Фан-зона «Евровидения-2017» на Софийской площади откроется 30 апреля. Об этом на своей странице в Facebook сообщили организаторы площадки – проект Folk Ukraine.

«Фан-зона на Софии стартует 30 апреля. Софийская площадь уже стала традиционной локацией для проведения наших мероприятий - мы вместе с вами будем болеть за Украину и поддерживать представителей стран-участниц песенного конкурса «Евровидение -2017», - говорится в сообщении.

Фан-зона будет вмещать сцену с большим экраном, по обе стороны от которой установят флаги всех стран-участниц песенного конкурса.

Напомним, 62-й международный песенный конкурс «Евровидение-2017» весной примет столица Украины. В конкурсе будут участвовать 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю «Евровидения» оно повторялась лишь дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года