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В Киеве задержали группу квартирных воров, которые обокрали переселенку из Донбасса на более 600 тыс. грн. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В состав этой группы входили трое жителей Киевщины (двое мужчин и женщина), каждый из которых при осуществлении преступлений выполнял свою роль. В помещения пострадавших злоумышленники проникали путем повреждения замков входных дверей, предварительно выведав информацию о хозяевах, их состоянии и образе жизни.

«Таким образом, в частности, в январе 2015 года от воров пострадала переселенка из Донбасса, которая поселилась в Киеве и сохраняла все свои сбережения в съемной квартире. Сумма ущерба, причиненного только по этому эпизоду, превышает 600 тыс. гривен», - говорится в сообщении.

В ходе проведения обысков у злоумышленников изъято три пистолета травматического действия, граната, значительное количество изделий из драгоценных металлов, компьютерная техника, денежные средства, изделия из меха, документы, свидетельствующие о сдаче ценных вещей в ломбарды, балаклавы и радиостанции.

Прокуратура сообщила указанным лицам о подозрении по ч.5 ст.185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) и подала ходатайство в Шевченковский районный суд Киева об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

 
ForUm

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