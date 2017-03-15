Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид не имела оснований закрывать утреннее пленарное заседание 15 марта. Об этом заявил заместитель главы комитета ВР по вопросам регламента Владимир Арешонков, передает 112 Украина.

«Заместитель председателя ВР не имела абсолютно никаких оснований для закрытия утреннего заседания. Она могла не дать им слово, отключить микрофоны, могла требовать, чтобы был порядок, чтобы посторонних людей вывели из зала. Но закрывать заседание, ограничивая право нардепов, – нет», - сказал Арешонков.

По его словам, представители регламентного комитета будут просить, чтобы начались сборы коалиции.

«Мы должны это обсудить и договориться о том, что надо прекращать нарушать регламент, действующее законодательство. Мы можем зайти очень далеко», - добавил заместитель председателя регламентного комитета.

Он подчеркнул, что сегодня произошло нарушение Регламента.

«Мы подготовим запрос к председателю ВР, точнее к заместителю, которая сегодня была председательствующей, есть вопросы и к ней. Есть вопросы и к руководителям аппарата, которые обеспечивают охрану здания, пропускной режим. Посторонние люди, не депутаты, в помещения ВР зашли, их действительно могли пригласить нардепы, есть такая процедура. А вот в сессионный зал прохождение посторонних лиц – это уже регламентировано. Сегодня это произошло с нарушениями. Мы будем разбираться, кто это допустил», - сказал Арешонков.

Напомним, сегодня в 10:00 заседание Верховной Рады началось с объявленного перерыва на полчаса. После него выступил нардеп от «Народного фронта» Юрий Береза. Он прокомментировал вчерашний конфликт правоохранителей с внефракционным нардепом Владимиром Парасюком и попросил разрешения председательствующей на выступления бойцов Нацгвардии и полицейских. В этот момент правоохранители начали заходить в сессионный зал, Оксана Сыроид закрыла утреннее заседание парламента.

Однако после этого правоохранители рассказали с трибуны о вчерашнем конфликте с активистами блокады Донбасса, в котором участвовал внефракционный народный депутат Владимир Парасюк.

Позже Сыроид обратилась в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой расследовать сегодняшние события в сессионном зале.