В четверг, 16 марта, в Киеве облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +2...+7 градусов, в Закарпатье +6...+11 градусов.

В Карпатах снег, температура воздуха ночью и днем 0...-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +2...+7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +2...+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +4...+9 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +4...+11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +6...+11 градусов.