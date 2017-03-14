также в разделеОбщество
Украина впервые отмечает день добровольца 13
Полиция: Захвата Волынской ОГА не было 24
В Ривном у жителя Барселоны изъяли янтарь 10
Аквапарк Харькова, в котором массово отравились дети, временно закрывается 47
В РФ направлено в суд первое дело против россиянина, воюющего на стороне Украины 24
В штабе АТО объяснили, почему в ВСУ нет некоторого медоборудования 29
ФСБ отпустила задержанных на въезде в Крым правозащитников 20
Польша хочет экстрадировать из США украинца, подозреваемого в убийствах поляков 44
Порошенко одобрил выделение земли под мемориал Небесной Сотне 41
Аброськин: Участникам блокады Донбасса платят по 400 гривен в день 50
Место рассмотрения дела Штепы определит Высший спецсуд 60
Минздрав начал проверку диагнозов Насирова 44
Задержанных участников блокады отпустили 324
13 марта. Картина дня 96
Протестующие заняли Волынскую ОГА: требуют отпустить участников блокады 178
Суд по Пасишнику снова отложили 34
Из-за обстрела Авдеевки ранена женщина-волонтер 30
СБУ заявила о задержании 43 человек с оружием в зоне АТО 110

С сегодняшнего дня перемещать товары через линию разграничения в зоне Антитеррористической операции можно только по согласованию с фискальной службой и Министерством по оккупированным территориям.

Решение о новом порядке было принято Кабмином 1 марта и опубликовано в официальном печатном органе правительства «Урядовий кур'єр» 4 марта 2017 года, соответственно вступает силу через 10 дней со дня его опубликования, а именно сегодня 14 марта, сообщает УНИАН.

Согласно решению Кабмина, желающие перевозить товары через линию разграничения и в буферной зоне, обязаны согласовывать свои действия с Министерством по делам временно оккупированных территорий, а предприниматели и компании – с фискальной службой.

В то же время, как отмечается в решении Кабмина, перемещать товары (в основном продукты питания и медикаменты) имеют право представители бизнеса, которые зарегистрированы в Украине как налогоплательщики.

Кроме этого, перевозка угля из так называемых «ДНР» и «ЛНР», проезд гуманитарных колонн регламентируется отдельно.

Для контроля перемещения товаров в зоне АТО будет создан Координационный центр и контрольные пункты на линии разграничения.

Напомним, 1 марта Кабмин в рамках урегулирования ситуации с блокадой поставок угля из зоны АТО, организованной в январе текущего года несколькими политическими силами, принял предложенный Службой безопасности Украины порядок перемещения товаров через линию разграничения.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

181
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года