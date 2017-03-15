Президент Украины Петр Порошенко назвал позорным инцидент при участии народного депутата Владимира Парасюка и полицейских. Об этом Глава государства сообщил в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Я смотрел это позорное видео, как избивали полицейских, пытались вырвать у них оружие, как унижали бойцов Национальной гвардии и полиции, которые прошли боевые действия, из расчета, что те не могут поднять руку на неприкосновенного избранника», – отметил он, сообщает 112 Украина.

В то же время Порошенко подчеркнул, что полиция действовала с терпимостью, с которой (не действовал. – Ред.) ни один правоохранитель ни в одной европейской стране.

Напомним, во вторник, 14 марта, вечером через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек, в том числе народный депутат Владимир Парасюк. Участники отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.

В полиции заявили о 7 пострадавших правоохранителях.

Полиция Донецкой области обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка.

Прокуратура Донецкой области внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по факту избиения правоохранителей.