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Один из пострадавших во время конфликта на блокпосту в Славянске полицейских участвовал в боях за Дебальцево. Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

«Он выходил из Дебальцево в феврале 2015 одним из последних, с оружием в руках, в постоянных боевых столкновениях с оккупантами. Этот человек награжден знаком «За безопасность народа» II степени. И таких, как он, там было большинство», - написал он в Facebook.

Напомним, 7 сотрудников полиции получили травмы в результате конфликта с участием нардепа Владимира Парасюка на блокпосту в Славянске.

 
ForUm

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