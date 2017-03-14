На улице Крещатик в Киеве представители движения ОУН разбили входные двери отделения «Альфа-Банка» и вывеску учреждения.
Как сообщает Громадське, перед зданием находился кордон правоохранителей в защитном обмундировании.
Митингующие начали через головы полицейских бросать камни в здание и побили стекла в офисе. Они также взрывали петарды.
По словам ОУНовцев, они протестуют «против российских банков и Ахметова».
В свою очередь журналист Максим Кудимець в Twitter сообщил, что под «Альфа-Банком» произошли столкновения митингующих с бойцами Национальной гвардии.
«Под Альфа-Банком столкновения митингующих с Нацгвардейцами. В ход пошел слезоточивый газ», - написал он.
Фото: Максим Кудимец
Під Альфа-банком зараз pic.twitter.com/NpWCUfZXri— Ще той Кудимець (@Zoreslav4yk) 14 марта 2017 г.
Позже корреспондент Громадського с места событий сообщил, что столкновения быстро прекратились и активисты начали расходиться.
Напомним, ранее на Майдане Незалежности прошло вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области.
После этого активисты ОУН пытались устроить погром в здании на улице Десятинная, 3-А, которое, по их утверждению, принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
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