На улице Крещатик в Киеве представители движения ОУН разбили входные двери отделения «Альфа-Банка» и вывеску учреждения.



Как сообщает Громадське, перед зданием находился кордон правоохранителей в защитном обмундировании.



Митингующие начали через головы полицейских бросать камни в здание и побили стекла в офисе. Они также взрывали петарды.



По словам ОУНовцев, они протестуют «против российских банков и Ахметова».

В свою очередь журналист Максим Кудимець в Twitter сообщил, что под «Альфа-Банком» произошли столкновения митингующих с бойцами Национальной гвардии.

«Под Альфа-Банком столкновения митингующих с Нацгвардейцами. В ход пошел слезоточивый газ», - написал он.

Фото: Максим Кудимец

Позже корреспондент Громадського с места событий сообщил, что столкновения быстро прекратились и активисты начали расходиться.

Напомним, ранее на Майдане Незалежности прошло вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области.

После этого активисты ОУН пытались устроить погром в здании на улице Десятинная, 3-А, которое, по их утверждению, принадлежит олигарху Ринату Ахметову.