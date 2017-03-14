В Киеве активисты ОУН пытались устроить погром в здании на улице Десятинная, 3-А, которое, по их утверждению, принадлежит олигарху Ринату Ахметову, сообщает УНИАН.

Обмечается, что офисное помещение окружили два ряда правоохранителей.

Активисты бросали камни в окна офиса, а за спины правоохранителей – пиротехнические средства, в том числе петарды. Однако, окна офиса разбить их активистам не удалось.

Также активистам не удалось оттеснить правоохранителей после чего они решили свернуть назад в сторону Майдана.

Фото: Максим Кудимец

Также правоохранители оцепили подходы к зданию, в котором размещается Министерство иностранных дел.

Напомним, ранее на Майдане Незалежности прошло вече в поддержку блокады торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской области.