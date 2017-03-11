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Сегодня, 11 марта, в результате боевых действий была перебита линия электроснабжения, вследствие чего Авдеевка снова обесточена, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«В Авдеевке сегодня около 14:30 снова обстрелами перебита линия электроснабжения. Без электроэнергии город, коксохим, ДФС. По отработанным алгоритмам подключаем жизненно важные объекты города к альтернативному энергопитанию», – написал он неа своей странице в Facebook

По словам главы ОГВА, в СЦКК подана заявка на восстановительные работы на ЛЭП.

Напомним, 5 марта в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ возле Авдеевки, вследствие чего прекращено электроснабжение города, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.

7 марта линия электроснабжения в Авдеевке была восстановлена.
ForUm

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