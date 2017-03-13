В Авдеевке восстановили электроснабжение. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Авдеевка с электроснабжением. Ремонтники восстановили ЛЭП. Правда, во время ремонтных работ монтажники обнаружили еще несколько незначительных повреждений (роспусков) кабеля. Завтра, если дадут режим тишины, ремонтники ликвидируют и эти повреждения», - отметил он.

Жебривский подчеркнул, что ситуация с энергоснабжением и водоснабжением Авдеевки находится на контроле у Президента.

Как ранее сообщал ForUm, 11 марта в результате боевых действий была перебита линия электроснабжения, вследствие чего Авдеевка снова была обесточена.

Сегодня, 13 марта, были получены письменные гарантии прекращения огня в районе Авдеевки для проведения работ по восстановлению линий электропередач.