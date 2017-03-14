У православных христиан 13 марта началась третья неделя (седмица) Великого поста – время смирения и покаяния, предшествующее Крестопоклонному воскресению.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) напоминает верующим о необходимости обратить внимание на состояние души и направить усилия на борьбу со страстями, разрушающими человеческую жизнь, сообщает Центр информации УПЦ.

«В период Великого поста, мы должны опасаться гордости и тех страстей, которые она влечет за собой. Зачастую современный человек настолько поглощен собой, что на всё окружающее смотрит с точки зрения собственной выгоды. Страсти - это болезни души. И даже одна мысль о том, что мы хоть на чуточку лучше других - признак духовной прелести, сигнал о том, что мы движемся не в том направлении», - подчеркнул митрополит Антоний.

Также владыка отметил необходимость духовной борьбы современного человека с искушениями славой и властью.

«Большинству хочется, чтобы их способности приносили славу, многие всю жизнь борются за власть. Людям представляется, что, достигнув всего этого, они будут счастливы. Однако на закате жизни приходит осознание того, что все это мираж и человек ощущает боль и пустоту. В Евангелии от Матфея мы читаем: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Если жизнь посвящена лишь достижению земных благ, славы и власти, душа не обретет покоя и радости, человек лишит себя надежды на спасение, на жизнь со Христом. К осознанию этого призывает Церковь в дни Великого поста», - отметил митрополит Антоний.

«У нас есть время переосмыслить свою жизнь, подвергнуть себя критике и принести покаяние Богу, чтобы в субботу вечером, преклоняя колени пред Животворящим Крестом, вспоминая о страданиях Христовых, последовать Его словам: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34)», - заключил управляющий делами УПЦ.