Обвинение Виктору Януковичу в государственной измене будет представлять военный прокурор Руслан Кравченко. Об этом на брифинге по случаю передачи дела номер один сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его мнению, это является символическим фактом. «Сегодня ему (Руслану Кравченко) исполняется 27 лет. Он почти ровесник Украинского государства. И для меня очень важно, что именно он будет защищать честь и достоинство украинской нации и Украинского государства в суде», отметил Луценко.

«В память о первом погибшем в этой необъявленной агрессивной войне против нашего государства прапорщике Сергее Кукурине, погибшем в первые дни во время военных действий оккупации Крыма, в память о 10 000 военнослужащих правоохранителей, добровольцев, мирных жителей, женщин, детей, погибших во время российской агрессии в Крыму и на Донбассе, от имени миллионов беженцев, которые оставили свои дома: свой родной Крым, Донецк, Макеевку, Горловку, Луганск, Стаханов, Красный Луч, другие места, куда пришел оккупант, используя призыв Януковича для прикрытия своей агрессии. От имени всех этих людей, от имени украинского государства и украинского народа Генеральная прокуратура Украины обвиняет Януковича в судебном процессе», отметил генпрокурор.

Генеральная прокуратура Украины уверенно обвиняет Виктора Януковича в государственной измене, в посягательстве на территориальную целостность и суверенитет Украины в покрытии агрессивной войны, которую развязала Российская Федерация против нашей страны. «Данных доказательств достаточно для доказательства вины Януковича. Будут представлены все свидетели, документы, вещественные доказательства, фото- видео доказательства», отметил Руслан Кравченко, представляя на брифинге юридическую часть обвинения.

Януковичу предъявлено обвинение по статье 111 УК Украины ч.1, в государственной измене - деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины, а именно: предоставлении иностранному государству – Российской Федерации и её представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. А также по статьям 27 ч.5 и 110 ч.3 УК Украины (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям) и ст. 27 ч. 5, ст. 437 ч. 2 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны).