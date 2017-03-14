Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак считает, что разгона участников блокады торговой блокады ОРДЛО в районе станции «Кривой Торец» Донецкой области не было.

«По поводу разгона: я не видел такого, чтобы кто-то кого-то там разгонял. Были задержаны люди, с ними была проведена работа и их отпустили», - заявил он, находясь с визитом в Ужгороде, сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что никто никого не побил, настолько ему известно. Однако после этой фразы глава СБУ сразу обратился к журналистам: «Или, возможно, есть какая-то другая информация?»

«Мы не можем допустить того, чтобы по улицам наших мирных городов и сел гуляли люди с оружием... Я за то, чтобы люди выражали свои протесты мирным путем...» - отметил Грицак.

Напомним, 13 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали на станции Кривой Торец 43 участников блокады и изъяли у них 8 единиц огнестрельного оружия.

Однако позже задержанных отпустили.

14 марта полиция опубликовала видео задержания участников торговой блокады.