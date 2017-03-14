также в разделеОбщество
Шлапак уверяет, что ему не предлагали возглавить НБУ 8
Во Львове – снова критическая ситуация с мусором 16
Луценко прокомментировал задержание блокировщиков в зоне АТО 29
Митрополит Антоний рассказал о том, как провести третью неделю Великого поста 21
Глава «Укртатнафты» объявлен в розыск 62
Грицак: Разгона участников блокады не было 31
Стало известно, под каким номером Украина выступит на «Евровидении» 52
В Кабмине еще не определились с моделью пенсионной реформы 51
Аброськин: Блокировщики разграбили поезд 2383
Украинцам с ID-паспортами разрешили въезжать в Турцию без виз 92
Полиция опровергла информацию о пропаже одного из участников блокады 53
Суд продлил арест фабрики Roshen в Липецке 56
МИД РФ о блокировании «Сбербанка» в Киеве: выстрел в ногу власти 113
Полиция обнародовала видео задержания блокировщиков Донбасса 88
Чиновники присвоили более 30 миллионов «Киевпастранса» 29
Полторак призывает офицеров запаса вернуться на службу 266
ГПУ: Причин для прекращения расследования против Януковича нет 46
Россия продолжает закупать вертолетные двигатели у Украины 99

Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Запорожской области совместно с СБУ изъяли на одном из блокпостов большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщает отдел коммуникации облполиции.

Утром 14 марта на стационарном посту в селе Луначарское Бердянского района правоохранители остановили для проверки микроавтобус «Фольксваген». Во время проверки содержания грузового отсека они обнаружили несколько мешков, в которых находились три тубуса гранатометов, две ручных гранаты с запалами, а также 16 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Арсенал дополнили штык-нож и три световых ракетницы.

В салоне находились водитель – житель Киева 1950 года женщина 1984 года рождения, назвавшаяся волонтеркой одного из благотворительных фондов.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года