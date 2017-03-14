Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Запорожской области совместно с СБУ изъяли на одном из блокпостов большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщает отдел коммуникации облполиции.

Утром 14 марта на стационарном посту в селе Луначарское Бердянского района правоохранители остановили для проверки микроавтобус «Фольксваген». Во время проверки содержания грузового отсека они обнаружили несколько мешков, в которых находились три тубуса гранатометов, две ручных гранаты с запалами, а также 16 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Арсенал дополнили штык-нож и три световых ракетницы.

В салоне находились водитель – житель Киева 1950 года женщина 1984 года рождения, назвавшаяся волонтеркой одного из благотворительных фондов.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.