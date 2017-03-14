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Экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов считает, что Украине нужно отказаться от сотрудничества с МВФ, поскольку оно не приносит позитивных результатов для экономики. Об этом политик заявил в своем видеоблоге.

Бывший главный банкир напомнил, что в мире есть всего несколько более-менее успешных примеров, когда МВФ действительно помог экономике справиться с кризисом. Причем во всех успешных случаях страны в принципе справились бы и без кредитов Фонда, а ключевую роль в успехе сыграли быстрые структурные реформы экономики. Также он опроверг заявления представителей власти о том, что кредитование со стороны МВФ повышает шанс на привлечение инвестиций.

«Работа с МВФ вовсе не повышает доверие к стране иностранных кредиторов и инвесторов. МВФ является кредитором последней инстанции. То есть последней соломинкой, за которую хватаются утопающие страны, а это больше отпугивает, чем привлекает инвесторов», - напомнил он.

Также бывший глава Нацбанка считает, что в настоящий момент Фонд выкручивает руки Украине, увязывая предоставление кредитов с выполнением ряда невыгодных для страны требований.

«Украина взяла на себя радикальные обязательства провести пенсионную реформу и начать свободную продажу земли. Фонд выкрутил Украине руки, пользуясь тем, что сейчас он – единственный потенциальный кредитор», - отметил он. 

В таких условия Арбузов предлагает принять политическое решение и отказаться от сотрудничества с Фондом, поскольку условия, под которые МВФ дает деньги, неприемлемы. Они не помогают решать главную задачу – не обеспечивают выход страны из кризиса, не ведут к росту экономики и лишь погружают население в нищету.

В качестве альтернативы Арбузов предлагает обратить внимание на другие потенциальные источники получения займов, в частности, страны БРИКС. В том числе, не исключает он, может идти речь и о получении займа у России.

«Заодно можно будет поставить точку в вопросе  - РФ это агрессор или друг?», - считает Арбузов.
ForUm

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