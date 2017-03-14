Под вывеской межфракционного депутатского объединения «Депутатский контроль» действовало политическое пиарагентство, продававшее различные «услуги» депутатов, начиная от запросов и выступлений на брифингах и заканчивая голосованием в сессионном зале. Об этом сообщает сайт «Комментарии».

«Организатор (преступной) группы – руководитель ОО «Депутатский контроль» и глава секретариата МГО «Депутатский контроль» Вадим Руденко. Согласно материалам следствия, политической коррупций Руденко занимается с конца 2014 года. Прокуратура инкриминирует ему вымогательство денег у бизнесменов, дачу взяток должностным лицам высших органов власти за содействие в решении вопросов в своих интересах и в интересах третьих лиц… Прием заказов был поставлен на поток. Поэтому естественно, что среди клиентов Руденко оказались и люди, продвигающие интересы Кремля и готовые «вознаграждать» украинских политиков», - утверждает издание.

Комментарии сообщают, что Руденко открыто предлагал бизнесу услуги лоббиста. На сайте депутатского объединения он откровенно рекламировал свои «возможности».

«Сотрудничество с «Депутатским контролем» выгодно как представителям национального бизнеса, так и иностранным инвесторам. Ведь когда инвестор заходит в страну, очень важно сразу правильно выбрать направление для деятельности, заручиться поддержкой как бизнеса, так и политических партнеров. И здесь мы также готовы «брать за руку» и сопровождать инвестора на самом высоком государственном уровне», – цитирует Вадима Руденко сайт «Депконтроля».

«Завешена рекламой лоббистских услуг «Депутатского контроля» и центральная часть столицы. На бордах Вадим Руденко обещает бизнесу «реальную поддержку». Кем оплачивается эта весьма недешевая рекламная кампания? Инвесторами, которых депутаты «сопровождают»? Как именно «депконтролеры» «берут за руку инвесторов», описано в решении Печерского суда столицы. Следователи утверждают, что руководитель секретариата объединения с пособником «осуществляют поиск народных депутатов, которые за денежное вознаграждение соглашаются на участие в предусмотренных мероприятиях (выступления на сессиях ВР Украины в поддержку определенного законопроекта, подписание нужного депутатского запроса или обращения, участие в организованных конференциях, брифингах, круглых столах, совещаниях и т. д.)», - пишут «Комментарии».

«Часто бывает, когда «антикоррупционная» организация как раз и занимается коррупционными схемами. Точно также, как за организациями «антирейдерскими» прячутся рейдерские группировки», – говорит политолог Владимир Фесенко.

Политолог Андрей Золотарев не удивлен, что в свежем скандале «засветились» представители «Депутатского контроля». Политолог отмечает, что «эти люди уже давно научились превращать общественную деятельность в коммерческую».

Расследование политической коррупции среди членов ОО «Депутатский контроль» нанесет серьезный имиджевый удар по членам депутатского объединения, считает Фесенко.

Напомним, сотрудники СБУ и Генпрокуратуры провели обыски в офисе МДО «Депутатский контроль». Были изъяты документы, якобы свидетельствующие о политической коррупции в этом объединении и подтверждающие связь его участников с Россией. Следствие полагает, что ряд помощников народных депутатов причастны к реализации плана ползучей федерализации Украины.