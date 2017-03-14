Защита бывшего президента Виктора Януковича, подозреваемого в государственной измене, заявляет, что прокуратура не смогла вручить ей обвинительный акт.

Об этом ForUm’у сообщили в адвокатском объединении «Aver Lex», ссылаясь на информацию адвоката Виталия Сердюка, который представляет интересы Януковича.

«Защитой Януковича зафиксирована попытка неправомерной передачи обвинительного акта по делу о государственной измене - документ адвокатами через его незаконность не получено», - говорится в сообщении.

Адвокат утверждает, что с 9 марта досудебное расследование по делу о государственной измене происходит по общей процедуре.

«Начиная с момента получения, то есть с 9 марта 2017 года, Генеральной прокуратурой Украины в порядке международного сотрудничества ответа от Генеральной прокуратуры РФ, досудебное расследование по делу о государственной измене происходит по общим правилам. Это связано с тем, что этим письмом официально подтвержден адрес проживания Януковича. Следовательно, в соответствии с ч. 5 ст. 297-4 УПК Украины перестали существовать основания для вынесения следственным судьей постановления о специальном досудебном расследовании, дальнейшее досудебное расследование осуществляется в соответствии с общими правилами», - отметил Сердюк.

Таким образом, по его словам, попытка вручения обвинительного акта адвокату в порядке, предусмотренном статьей 297-5 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть, при осуществлении специального предварительного расследования, является нарушением требований действующего законодательства Украины.

Напомним, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что оснований для прекращения специального уголовного расследования в отношении Януковича нет.

ГПУ рассчитывала вручить обвинительный акт защите Януковича сегодня в 12.00, а в 12:30 передать его в Печерский райсуд Киева.