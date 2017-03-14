Оснований для прекращения специального уголовного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича нет, заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Активность адвокатов беглеца Януковича в последние дни понятна – вот-вот производство против экс-президента Украины будет передано в суд. Заявления адвоката Сердюка и его «сидение в телевизоре» не отвлекут от главного – Янукович ответит перед украинским законом», – написала она в Facebook.

Сарган напомнила: есть только одно основание для прекращения специального предварительного расследования – это добровольное появление подозреваемого Януковича в орган предварительного расследования на территории Украины.

«Больше никаких оснований для прекращения специального досудебного расследования нет», - подчеркнула пресс-секретарь генпрокурора.

Ранее адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что защита экс-президента подала заявление о прекращении заочного расследования его дела, поскольку не видит для этого оснований.

В прокуратуре отметили, что не получали от защиты Януковича заявления с требованием прекратить заочное расследование.

Янукович подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведении агрессивной войны.