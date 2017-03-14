Никакой торговой деятельности с захваченными предприятиями на оккупированных территориях Донбасса быть не может.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Наша общая позиция заключается в том, чтобы вернуть под украинский суверенитет территории, которые сейчас находятся под оккупацией», - сказал Президент. При этом он подчеркнул важность соблюдения Минских договоренностей - плана, который предусматривает прекращение огня, вывод российских войск и тяжелой техники и артиллерии, возвращение украинского контроля над неконтролируемым участком российско-украинской границы.

«Есть, к сожалению, другие сценарии, которые разрабатываются не в Украине и не в Европейском Союзе. Они заключаются в том, чтобы отрезать эти территории, закрыть границы вдоль линии соприкосновения, подарить эти территории агрессору», - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что из-за провокационных действий России происходит обострение ситуации на Донбассе. Так, Глава государства напомнил, что РФ признала фейковые документы так называемых «ДНР» и «ЛНР», позже произошел захват украинских предприятий, которые работали в правовом поле Украины - платили налоги, выплачивали зарплату в гривнях.

«После захвата этих предприятий мы не можем иметь никаких торговых отношений с этими «конфискованными» предприятиями. Мы не разрешим их деятельность. И просим поддержки этих решений, в том числе путем усиления санкций ЕС против Российской Федерации, которая позволила это грубое нарушение международного права», - сказал Порошенко.

Напомним, 1 марта в связи с блокадой ОРДЛО самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» ввели так называемое «внешнее управление» на всех работающих на оккупированных территориях украинских предприятиях.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».