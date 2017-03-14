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Глава Министерства финансов Александр Данилюк допускает проведение повторной люстрации в Государственной фискальной службе. Об этом он сообщил в интервью Экономической правде.

«В рамках институциональной реформы ГФС нужно выстроить работу службы таким образом, чтобы мы смогли привлечь новых людей. Людям, которые блокировали реформы и были задействованы в коррупции, в ГФС не место», - сказал Данилюк.

Министр заявил, что направит в ГФС комиссию министерства для проверки деятельности налоговиков: «Мне важно знать, почему не выполнялись поручения, на какой стадии находится реализация законодательных норм, направленных в том числе на выполнение требований МВФ».

Также министр финансов поделился мыслями по поводу возможного назначения и.о. главы ГФС Мирослава Продана на должность главы службы: «Есть требования закона, согласно которым необходимо проводить конкурс. Мирослав Продан может в нем участвовать наравне с другими кандидатами».

«Сейчас он должен показать, насколько успешно может управлять ГФС в таких тяжелых условиях. Если он с этим успешно справится, это будет ему большой плюс. Если, конечно, у него сохранится желание руководить службой и далее», - сказал министр.

«Позиция Минфина: мы не за/против персоналий, принципиально важно, чтобы ГФС работала эффективно. Для украинских реалий характерна нездоровая традиция, когда все делается под конкретного человека. Это дискредитирует процесс. Я не позволю подгонять конкурс под определенных людей», - отметил Данилюк.
ForUm

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