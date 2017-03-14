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Представитель Украины на «Евровидении» группа O.Torvald будет выступать в финале под номером 22.

Как сообщает UA:Перший, сегодня состоялось заседание глав делегаций стран-участниц «Евровидения», на котором определили, под каким порядковым номером в финале конкурса выступит представитель страны-хозяйки.

«По результатам жеребьевки Украина получила 22-й номер», - говорится в сообщении.

Напомним, 62-й международный песенный конкурс «Евровидение-2017» весной примет столица Украины. В конкурсе будут участвовать 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю «Евровидения» оно повторялась лишь дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.
ForUm

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