Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры вызывает защиту бывшего президента Виктора Януковича для вручения обвинительного акта на 12:00 14 марта.

Об этом Украинским новостям сказал прокурор Главной военной прокуратуры Максим Крым.

Он отметил, что с понедельника, 13 марта, адвокаты экс-президента считаются ознакомившимися с материалами уголовного производства.

«На завтра адвокаты вызываются для вручения копии обвинительного акта. Если они придут завтра в 12:00, получат копию, то в 12:30 обвинительный акт будет передан в Печерский суд», - заявил прокурор.

Он отметил, что по состоянию на 16:00 понедельника защита не подавала в Генпрокуратуру ходатайства о расследовании производства против Януковича в обычном, а не в специальном (заочном) порядке.

Крым заявил, что даже в случае подачи ходатайства оснований для отмены заочного расследования в отношении экс-президента нет, так как доказан факт его уклонения от следствия.

Как известно, 28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

30 января 2017 года адвокатам экс-президента было вручено уведомление о подозрении.