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Судья Соломенского районного суда Елена Курова взяла самоотвод по делу бывшего исполнительного директора, исполняющего обязанности заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В четверг, 23 февраля, состоялось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Пасишника по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном воздействии на должностное лицо с целью помешать выполнению им своих служебных обязанностей и добиться принятия им незаконного решения.

«Судом было рассмотрено и удовлетворено ходатайство о самоотводе судьи Елены Куровой, в связи с чем рассмотрение производства отложено на неопределенный срок до определения автоматической системой третьего судьи в состав суда», - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что это первое уголовное производство в Украине по обвинению по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном воздействии на должностное лицо.

«Несмотря на то, что САП направила обвинительный акт в суд еще 22 апреля 2016 года, еще не состоялось ни одного заседания по существу дела», - подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщал ForUm, в феврале 2016 года тогдашний министр экономического развития и торговли Абромавичус заявил о попытке «продавить» Пасишника на должность его заместителя.

11 марта НАБУ вручило Пасишнику уведомление о подозрении в незаконном воздействии на члена правительства. 

4 августа  Соломенский районный суд вернул Специализированной антикоррупционной прокуратуре обвинительный акт в отношении Пасишника как таковой, что составлен с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса.
ForUm

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