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Получены письменные гарантии прекращения огня в районе Авдеевки для проведения работ по восстановлению линий электропередач.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. 

«Получен режим тишины для восстановления ЛЭП у Авдеевки. С нашей стороны бригада электромонтажников в сопровождении взрывотехников ГосЧС и представителей СЦКК и миссии ОБСЕ готова в любой момент выйти в район порыва на восстановление ЛЭП», – отметил он.

Жебривский также заявил, что со стороны ОРДО должна выйти группа в таком же составе.

Как ранее сообщал ForUm, 11 марта в результате боевых действий была перебита линия электроснабжения, вследствие чего Авдеевка снова обесточена.
ForUm

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