Сотрудники патрульной полиции составили в отношении первого заместителя прокурора Днепропетровской области Романа Соскова протокол об административном правонарушении по факту управления им автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы прокуратуры, Сосков во время управления автомобилем Toyota Prado был остановлен сотрудниками патрульной полиции в воскресенье, 26 февраля.

После остановки полицейские предложили первому заместителю прокурора области пройти тест на наличие алкоголя в организме, на что последний согласился. Результаты теста оказались положительными, патрульными составлен в отношении него протокол об административном правонарушении по ч.1ст.130 КоАП.

«В связи с этим Сосков, будучи уверенным, что не употреблял алкоголь, садясь за руль, решил пройти медицинское обследование, сдав анализ крови в КУ «Днепропетровский наркологический диспансер ДОР». Согласно выводам проведенного медицинского обследования, в его крови ни алкогольных, ни наркотических и других веществ не обнаружено», - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой Днепропетровской области проводится служебное расследование (проверка).

Также, с целью проведения объективного расследования данного инцидента, Сосков подал рапорт на имя генпрокурора об отстранении от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.

Указанным автомобилем он пользуется с 2012 года, о чем есть соответствующие отметки в его декларации о доходах в Едином государственном реестре деклараций.