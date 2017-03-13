также в разделеОбщество
13 марта. Картина дня 42
Протестующие заняли Волынскую ОГА: требуют отпустить участников блокады 73
Суд по Пасишнику снова отложили 16
Из-за обстрела Авдеевки ранена женщина-волонтер 17
СБУ заявила о задержании 43 человек с оружием в зоне АТО 60
Минобороны: Ограничения на блокпостах в зоне АТО – временные 39
Силовики задержали участников блокады ОРДЛО 173
Геращенко вызвали в ГПУ из-за «харьковских соглашений» 50
Дело против главы Счетной палаты направили в суд 16
Люксембург выделит Украине на гуманитарные проекты €500 тысяч 28
Насиров не будет просить друзей внести за него залог 25
Зубко: Опасные работы на шахте «Степная» проводились без разрешения 15
Илон Маск готов помочь Украине с энергоэффективностью 116
Блокадники «Л/ДНР» заявили о разгоне редута в Кривом Торце 86
Авдеевке дали свет 23
Аброськин заявил о фейковом письме о разгоне блокады ОРДЛО 82
Штаб изменит механизм пропуска волонтеров в зону АТО 29
Суд оставил Насирова под стражей 75

Сотрудники патрульной полиции составили в отношении первого заместителя прокурора Днепропетровской области Романа Соскова протокол об административном правонарушении по факту управления им автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы прокуратуры, Сосков во время управления автомобилем Toyota Prado был остановлен сотрудниками патрульной полиции в воскресенье, 26 февраля.

После остановки полицейские предложили первому заместителю прокурора области пройти тест на наличие алкоголя в организме, на что последний согласился. Результаты теста оказались положительными, патрульными составлен в отношении него протокол об административном правонарушении по ч.1ст.130 КоАП.

«В связи с этим Сосков, будучи уверенным, что не употреблял алкоголь, садясь за руль, решил пройти медицинское обследование, сдав анализ крови в КУ «Днепропетровский наркологический диспансер ДОР». Согласно выводам проведенного медицинского обследования, в его крови ни алкогольных, ни наркотических и других веществ не обнаружено», - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой Днепропетровской области проводится служебное расследование (проверка).

Также, с целью проведения объективного расследования данного инцидента, Сосков подал рапорт на имя генпрокурора об отстранении от исполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.

Указанным автомобилем он пользуется с 2012 года, о чем есть соответствующие отметки в его декларации о доходах в Едином государственном реестре деклараций.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года