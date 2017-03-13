Люксембург выделит Украине 500 тыс. евро для реализации гуманитарных проектов.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.
«Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн сообщил о выделении 500 тыс. евро для реализации гуманитарных проектов», – говорится в сообщении.
В МИД отметили, что Ассельборн и глава МИД Украины Павел Климкин посетили поселок Широкино.
«В Широкино мы воочию увидели трагедию. Все, что там есть сейчас – это следствие действий профессиональной армии», – подчеркнул глава МИД Люксембурга.
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