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Люксембург выделит Украине 500 тыс. евро для реализации гуманитарных проектов. 

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter.

«Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн сообщил о выделении 500 тыс. евро для реализации гуманитарных проектов», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Ассельборн и глава МИД Украины Павел Климкин посетили поселок Широкино.

«В Широкино мы воочию увидели трагедию. Все, что там есть сейчас – это следствие действий профессиональной армии», – подчеркнул глава МИД Люксембурга.
ForUm

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